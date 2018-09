Al via il 58/mo Salone Nautico Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Al via il 58/0 Salone Nautico Internazionale di Genova. La presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, ha accolto all'inaugurazione il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e le altre autorità, tra cui il Sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, il presidente della Regione Giovanni Tori, il sindaco Marco Bucci, il presidente di Ice Agenzia Michele Scannavini. Durante la cerimonia inaugurale è entrata in porto la fregata lanciamissili Virginio Fasan (F 591) della Marina Militare Italiana in segno di omaggio per salutare l'alzabandiera. "La presenza della fregata Virginio Fasan è un grande onore per tutti noi - ha detto Demaria -. Ringraziamo la Marina Militare per questa opportunità è l'ennesimo segnale di attenzione per Genova".

L'inaugurazione è slittata per attendere il ministro che ha incontrato gli sfollati per il crollo di ponte Morandi.

All'edizione sono presenti 948 espositori. Il Salone, che si chiude il 25 settembre, punta a superare i 150mila visitatori.