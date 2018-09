Borsa: Milano gira in calo, sale spread

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Piazza Affari gira in calo a fine della mattinata (-0,35%) con lo spread in risalita oltre quota 234 punti secondo la piattaforma Bloomberg. Un dato che penalizza Intesa (-0,65%), che si sgonfia insieme a Unicredit (-0,2%). Corre invece Stm (+1,8%), insieme ai rivali europei, mentre Fca (+1,7%) è spinta dai dati sulle vendite di auto in Europa in luglio. Si conferma positiva Carige (+1,15%) alla vigilia dell'assemblea che rinnoverà il Cda, mentre le prese di beneficio colpiscono Prysmian (-1,76%) dopo il balzo di oltre il 5% di ieri a seguito di conti semestrali migliori delle attese.

Accelera invece Astaldi (+11,4%), che ha ceduto la propria quota nell'Ospedale di Mestre. Bene Ovs (+3,15%) e Banca Ifis (+2,3%), giù Fiera Milano (-3,5%).