Borsa: Europa contrastata, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Borse europee contrastate, con Milano (-0,5%) e Madrid (-0,2%) deboli a differenza di Francoforte (+0,11%), Parigi (+0,2%) e Londra (+0,28%) in lieve rialzo, pur con i futures Usa incerti. In rialzo le richieste settimanali di mutui Usa (+1,6%) a fronte del calo del mese prima (-1,8%), previste in calo le partite correnti del secondo trimestre, mentre dovrebbero salire le costruzioni di case nuove. Prosegue la corsa dei titoli automobilistici dopo le immatricolazioni di auto in Europa, con progressi per Renault (+1,85%), Peugeot (+1,76%) e Fca (+1,41%). Acquisti sugli estrattivo-minerari Linde (+6,75%), Kaz (+4,5%) e Anglo American (+3,1%), favorite dal prezzo dei metalli, mentre il calo del greggio a 69,8 dollari frena Eni (-0,64%), Total (-0,22%) e Tullow (-0,04%). Effetto conti su Kingfisher (-3,22%), titolare della catena Castorama, mentre Iliad (-2,93%) sconta il taglio del prezzo obiettivo di Morgan Stanley. Giù Banco Bpm (-1,2%) con lo spread Btp/Bund in rialzo sopra i 234 punti.