Fs,pronti a valutare Alitalia se chiesto

(ANSA) - BERLINO, 18 SET - "Siamo un'azienda aperta, che guarda al futuro, e in questo senso se ci dovesse essere chiesto un impegno a valutare un piano industriale che può rendere sostenibile un business aeronautico, perchè non valutarlo?".

Così il nuovo Ad di Fs, Gianfranco Battisti, ha risposto a margine di Innotrans, a chi gli chiedeva del possibile ruolo di Fs nell'operazione Alitalia. "Ad oggi non ci sono stati ancora approcci formali" sul possibile coinvolgimento di Fs in Alitalia", ha detto ancora precisando che "da subito ci potrebbe essere un saving sulla struttura di costo" se si togliessero le sovrapposizioni.