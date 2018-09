Borsa: Tokyo, chiude in rialzo, +1,41%

(ANSA) - TOKYO, 18 SET - La Borsa di Tokyo termina la seduta in netto rialzo nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, con gli investitori che guardano al proseguimento delle attuali politiche economiche del premier Shinzo Abe, in attesa della sua riconferma alle elezioni per la presidenza del partito, questo venerdì, e malgrado l'imposizione di nuovi dazi dell'amministrazione Usa sulle merci cinesi.

L'indice Nikkei avanza dell'1,41% a quota 23.420,87, aggiungendo 325 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 111,90 e sulla moneta unica a 130,90.