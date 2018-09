Borsa, Shanghai apre a -0,05%

(ANSA) - PECHINO, 18 SET - Le Borse cinesi sono poco mosse in avvio, a poche ore dall'annuncio del nuovo round di dazi Usa sull'import del "made in China" per totali 200 miliardi di dollari e operativi dal 24 settembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,05% e scivola a 2.650,42 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,06%, a quota 1.380,11.