Borsa: Milano piatta con Europa

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Avvicinandosi a metà giornata si notano pochi spunti in Piazza Affari e sui mercati azionari europei: le Borse di Londra, Parigi e Francoforte salgono tutte dello 0,2%, mentre Milano ondeggia attorno alla parità (Ftse Mib -0,1%).

Tra i titoli principali di Piazza Affari, Buzzi guadagna il 4% dopo l'annuncio dell'avvio del piano di 'buyback' approvato dall'assemblea in maggio. Bene anche Saipem e Tim che salgono di due punti percentuali e mezzo, con Banca Generali in crescita dell'1%. Deboli invece Mps(-2%), Unicredit, Mediobanca e Poste che cedono un punto. Riduce le perdite Ferrari (-0,7%) che ha pagato anche la conferma della riduzione delle stime sul margine operativo lordo al 2022 mentre.