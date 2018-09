Borsa: Milano migliora con Europa

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Dopo una partenza incerta, i listini azionari del Vecchio continente si sono portati generalmente in leggera crescita: Parigi sale dello 0,6%, Francoforte di mezzo punto percentuale, trainando Milano che ora cresce dello 0,4%, nonostante restino lievi tensioni sui titoli di Stato italiani. Positiva anche Madrid (+0,3%), mentre Londra resta piatta.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto bene Ferrari (+2,5%) in concomitanza con l''investor day', seguita da Telecom che prosegue nella rimonta e sale dell'1,7%. Qualche acquisto anche su Leonardo, Atlantia e Mediaset che crescono di un punto percentuale, in lieve calo Mps e Poste (-0,2%). Perde mezzo punto percentuale Intesa, mentre tra i titoli a bassa capitalizzazione Carige sale dell'1% in attesa della decisione del Tribunale di Genova sulla richiesta di Malacalza di esclusione della lista Mincione dal voto della prossima assemblea.