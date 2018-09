Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Le Borse europee chiudono in rialzo, dopo una seduta con pochi spunti. Sullo sfondo dei mercati i timori per la nuova ondata di dazi imposti dagli Stati Uniti alla Cina. Sul fronte valutario l'euro si attesta a 1,1691 sul dollaro a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,11%. In rialzo Francoforte (+0,51%), Madrid (+0,46%) e Parigi (+0,28%). Sulla parità Londra (-0,03%).