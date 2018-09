Ance 70% edifici ante norme antisisma

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Lo 'stock' abitativo italiano è costituito da 12,2 milioni di edifici (per 31,2 milioni di abitazioni), di cui oltre il 70% è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull'efficienza energetica (1976)". A renderlo noto stamani il vicepresidente dell'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) Rodolfo Girardi, in una conferenza stampa convocata per presentare la campagna di comunicazione su sisma ed eco bonus, le due opportunità di incentivazione fiscale per effettuare lavori nei fabbricati. "Quasi la metà degli edifici esistenti - ha aggiunto - è stata costruita fra il 1946 ed il 1981".