Borse Asia giù, pesano dazi e tifone

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Borse asiatiche in contrazione sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi Usa per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, e per gli effetti del tifone Mangkhut passato nel weekend sulla Cina meridionale. Hong Kong, impattata dal tifone, a scambi ancora aperti cede l'1,6%. A flettere sono per lo più le azioni delle compagnie aeree e quelle delle società di gioco, dopo che il passaggio del tifone ha costretto a bloccare centinai di voli e chiudere i casino di Macao nel fine settimana. Shanghai perde l',1,3% e Shenzhen l'1,75%. Mentre Tokyo e la Malesia sono chiuse per festività, tutte le altre piazze asiatiche sono in calo, in particolare la Corea del sud che lascia sul campo circa un punto percentuale, come Taiwan. Unica Borsa in positivo è Sydney, che guadagna lo 0,3%. Tra gli appuntamenti economici attesi oggi i dati della bilancia commerciale italiana e quelli dell'inflazione Ue.