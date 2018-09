Borsa: Milano corre con spread, bene Tim

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Prima seduta di settimana da migliore d'Europa per Piazza Affari, grazie soprattutto al forte allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani e al rimbalzo di Tim: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,08% a 21.111 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,97% a quota 23.391.

Tra i titoli principali, intensa corrente di acquisti su Mps e Tim, saliti del 4%, con il gruppo delle Tlc che in corso di seduta ha toccato i 0,55 euro nel giorno dell'incontro a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con Fulvio Conti e Amos Genish, presidente e amministratore delegato di Tim. Molto bene anche Banco Bpm (+3,6%), Mediaset (+2,9%), Cnh e Saipem (+2,7%), con Atlantia e Unicredit saliti del 2,6%.

Intesa ha guadagnato il 2,3%, più caute Eni ed Enel (entrambe +0,9%), mentre qualche vendita si è concentrata su Leonardo (-0,8%). Deboli Ferrari (-1,4%) e Stm (-2,1%), mentre nel paniere a bassa capitalizzazione la Juventus (+3,9%) ha nuovamente corretto il suo massimo storico a 1,57 euro.