Borsa: Milano accelera, bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Piazza Affari allunga il passo in attesa dell'avvio degli scambi Usa (Ftse Mib +0,8% a 21.051 punti), spinta da Banco Bpm (+3,87%), Intesa (+1,73%) e Unicredit (+1,55%) con lo spread Btp/Bund in calo a 240 punti secondo i dati Bloomberg. Sprint di Mps (+4,6%), congelata anche per eccesso di volatilità, contrastate Carige (-1,15%) e Creval (+1,2%). Rimbalzo di Tim (+3,67%), debole nelle ultime sedute, che si muove in linea con i telefonici europei, mentre Saipem (+2,66%) è spinta da un nuovo studio degli analisti di Bernstein, che vedono come un'opportunità la recente uscita di scena del direttore finanziario Giulio Bozzini. Prevalgono le prese di beneficio, dopo i recenti rialzi, su Stm (-2%) e Leonardo (-1%), mentre Ferrari (-0,61%) è presa tra la sconfitta di a Singapore e l'Investor Day di domani.