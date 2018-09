Di Maio, non c'è tensione su manovra

Il vicepremier, Luigi Di Maio, nega ci siano tensioni per la messa a punto della manovra. E spiega: "la prima misura, insieme alle infrastrutture, è sicuramente il reddito di cittadinanza". Poi rivolto alla Lega dice: "la condizione che abbiamo posto è che la flat tax non aiuti i ricchi, ma la classe media e le persone più disagiate". Matteo Salvini dal canto suo, parlando del reddito di cittadinanza, spiega: "in Italia c'è gente che ne ha bisogno, ma è importante che non sia un reddito fatto per stare a casa e guardare la televisione".

Molto critica la segretaria della Cgil, Susanna Camusso che parla di "provvedimenti profondamente ingiusti", come "la pace fiscale: un gigantesco condono di massa" e la "flat tax: abbassare le tasse a chi ha di più".