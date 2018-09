Da Alstom primo treno ad idrogeno

Ha viaggiato oggi sui binari tedeschi il primo treno al mondo alimentato a celle a combustibili a idrogeno. Il treno, prodotto da Alstom, si chiama "Coradia iLint" ed è completamente privo di emissioni, raggiunge i 140 chilometri orari e da domani entrerà in servizio ufficialmente sui binari della Bassa Sassonia.

Due nuovi treni copriranno i 100 chilometri sulla tratta Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, rimpiazzando parte della precedente flotta diesel. Con un solo 'rifornimento' i convogli potranno viaggiare tutto il giorno, grazie ad un'autonomia di 1.000 chilometri. Dal 2021, Alstom fornirà le ferrovie locali di altri 14 esemplari. Per il presidente del gruppo Henri Poupart-Lafarge, si tratta di una vera e propria "rivoluzione per la società e per il futuro della mobilità".