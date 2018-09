Credit Suisse,le 9 aziende familiari 'tesoro' per soci Borsa

Sono 9 le aziende italiane familiari, grandi colossi o realtà medio-piccole, che hanno mostrato negli anni redditività e crescita dei ricavi molto superiori ai loro concorrenti controllati non da famiglie. Analizzando il rapporto mondiale Credit Suisse, uscito nei giorni scorsi, emerge come dopo la multinazionale tascabile Amplifon, prima nella classifica nazionale delle imprese che hanno dato maggiori soddisfazioni ai loro azionisti (total shareholder return ovvero crescita in Borsa più dividendi), appaia la farmaceutica Recordati seguita dalla Ima. Subito dopo si vedono la Brembo, la piccola Datalogic che precede il gigante Fca al quale segue la Erg e quindi Intermpup. Chiude la Campari.

Azienda familiare spesso fa venire alla mente una realtà, magari solida ma con redditività bassa e crescita in Borsa limitata. Una immagine non veritiera nel mondo, in Europa e anche nel nostro paese secondo lo studio che analizza 1000 aziende a livello globale secondo cui le aziende familiari nel lungo periodo hanno risultati migliori su ricavi, margini e ritorno sugli investimenti. Le aziende a controllo familiare in Borsa sono quindi una realtà ancora diffusa e di tutto rispetto in termini sia di risultati che del peso complessivo nel panorama delle quotate. L'Italia viene infatti dopo Francia, Germania e Svizzera come numero di aziende (27) a controllo familiare quotate in Borsa su un totale del Continente di 226.

E secondo gli analisti di Credit Suisse in generale le aziende di famiglia "hanno un approccio conservativo e a più lungo termine" affidandosi meno al finanziamento esterno del debito, con meno dipendenza dalle scadenze degli utili trimestrali. Anche per questo, spiega il rapporto aziende familiari in Italia, Germania, India e Cina sono quelle che hanno avuto le migliori performance su 3, 5 e 10 anni.