Crisi Comital, fondo sostiene lavoratori

(ANSA) - TORINO, 15 SET - La Fondazione don Mario Operti, il Comune di Volpiano, la parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano e l'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro avviano, in chiave sperimentale, il progetto 'sostegno ai lavoratori in difficoltà economica'. E, sollecitati dalla situazione di stallo entro cui si sono venuti a trovare i lavoratori Comital e Lamalù, istituiscono un fondo economico per erogare prestiti attraverso la partnership di un istituto di credito.

A renderlo noto è l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. "Oltre a render sollievo alle famiglie dei lavoratori più in difficoltà - spiega - l'iniziativa apre una sperimentazione territorio diocesano e metropolitano.

L'erogazione del sussidio monetario avverrà sotto forma di prestito, per permettere alle famiglie e ai lavoratori di provvedere alle necessità più impellenti, prendendo ispirazione dal prestito della speranza della Cei".