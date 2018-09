Istat: inflazione agosto +1,6%

Nel mese di agosto 2018, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell'1,6% su base annua (era +1,5% a luglio). La stima preliminare sull'inflazione era +1,7%. E' quanto comunica l'Istat.Continuano in agosto le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo, pur con un lieve allentamento che continuano a crescere più dell'indice generale mantenendosi sopra il 2%. Nello specifico i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (passano da +2,2% di luglio a +2,1% di agosto) e quelli ad alta frequenza d'acquisto (da +2,8% a +2,7%). E' quanto risulta dai dati dell'Istat: le stime prevedevano +2,8%, lo stesso livello di luglio.