Borsa: Europa sale con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Proseguono in rialzo sulla scia di Wall Street le principali borse europee nel finale. La migliore è Francoforte (+0,51%), seguita da Parigi (+0,48%), Londra (+0,24%) e Madrid (+0,18%), mentre Milano (+0,01% viaggia in parità. Cedono Recordati (-2%) e Astaldi (-6,68%), sui timori che possa saltare l'aumento di capitale coordinato da JpMorgan, che potrebbe tirarsi indietro. Prosegue la corsa Saipem (+3,57%), dopo il rialzo del prezzo obiettivo di Bernstein. Bene Carige (+1,15%), in vista dell'assemblea di mercoledì prossimo.

A Parigi corre Casino Guichard (+6%), il cui ad Jean Charles Naouri ha incontrato oggi gli investitori in un incontro promosso da Kepler Chevreux, escludendo una fusione tra il Gruppo e la controllante Rallye (+1,11%). Giù Unicredit (-0,8%) con il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 254 punti secondo la piattaforma Bloomberg.