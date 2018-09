Borsa: Europa resta rialzo,Milano +0,22%

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Le Borse europee si confermano in cauto rialzo con l'indice d'area stoxx 600 che viaggia poco sopra la parità con acquisti in particolare su auto e industriali. Sullo stesso passo Londra (+0,02%). Più definito il rialzo di Parigi (+0,25%), Francoforte (+0,23%). Milano guadagna lo 0,22% con il Ftse Mib a 20.892 punti. Il vecchio Continente segue le Borse asiatiche, spinte dal rialzo dei tassi in Turchia e dall'ennesima distensione commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Mentre lo spread tra btp e bund è stabile in area 252 punti con il rendimento del decennale al 2,9%. Sul fronte dei cambi prosegue l'apprezzamento dell'euro sul dollaro con la moneta unica che sale a 1,17 sul biglietto verde. A Piazza Affari resta l'evidenza di Saipem (+2,4%) con con Bernstein che ha alzato il prezzo obiettivo da 6,6 a 10,20 euro con raccomandazione 'outperform'. Tra i bancari Carige sale dell'1,15% mentre Bankitalia dà 15 giorni al patto di Mincione per notificare la richiesta di superare la soglia del 10%.