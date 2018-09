Spread Btp Bund apre a 256 punti. Milano apre in calo

Avvio di giornata in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund 256 punti contro i 254 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,97%. Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,3% a 20.899 punti.