Grande Stevens compie 90 anni

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Compie 90 anni Franzo Grande Stevens, avvocato tra i più famosi d'Italia. Legale di fiducia di Gianni Agnelli, al punto da essere chiamato 'l'avvocato dell'Avvocato', ha avuto tra i suoi clienti Carlo De Benedetti, Luigi Giribaldi e Karim Aga Khan, le famiglie Ferrero, Pininfarina e Lavazza.

Nato nel 1928 a Napoli, dove si laurea in legge, si trasferisce a Torino e si iscrive all'Albo degli avvocati nel 1954. In carriera ha ricoperto ruoli importanti nel mondo economico e in quello sportivo: è stato presidente Toro Assicurazioni, vicepresidente Fiat, presidente della Compagnia di San Paolo e della Juve, di cui resta presidente d'onore.

Con Gabetti, è stato regista dell'operazione finanziaria che nel 2005 consentì alla famiglia Agnelli di mantenere il controllo della società, operazione che provocò un'indagine della Consob e della Procura, ma che fu la premessa per il rilancio dell'azienda guidata da Marchionne. Sempre con Gabetti è stato tra i sostenitori dell'alleanza con Chrysler.