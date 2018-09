Giglio gestirà The Blonde Salad

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Giglio Group, piattaforma di e-commerce 4.0 quotata sul mercato Star, ha definito un accordo attraverso la propria controllata Ibox Digital con 'The Blonde Salad' di Chiara Ferragni. Grazie all'intesa, Ibox Digital svilupperà e gestirà la piattaforma di lifestyle fondata da Ferragni nel 2009. "Sono felice di questa nuova stagione di crescita per The Blonde Salad - ha detto la blogger -. Nell'ultimo anno i cambiamenti di strategia digitale, prodotto e immagine hanno fatto correre vendite e utenti, per questo oggi ci serve un partner che sarà capace di stare dietro alla nostra corsa".

Soddisfatto Alessandro Giglio, presidente e A.d. di Giglio Group. Per Alessandro Santamaria, managing director digital and fashion di Giglio "supportare ancora di più la crescita mondiale online di The Blonde Salad rappresenta un importante sfida che cogliamo con la certezza di poterla vincere con enormi soddisfazioni".