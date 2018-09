Di Maio, oggi dl su cig per cessazione

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 13 SET - "Oggi in consiglio dei ministri arriva il 'decreto urgenza' con il quale sarà ricostituita la cassa integrazione per cessazione": così il ministro Luigi Di Maio a Gualdo Tadino. "Quando un'azienda delocalizza all'estero - ha detto - e lascia gli operai in mezzo a una strada potremo utilizzare ammortizzatori sociali che possano dare respiro alle famiglie". "Questo strumento - ha detto Di Maio - era stato tolto con il Jobs act che ha fatto tanti danni, ma noi lo stiamo smantellando".