Borsa: Milano debole con Saipem e Tim

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Avvio di seduta debole per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,1% e lo spread btp-bund in rialzo di 3 punti base a quota 257 dopo le tensioni interne alla maggioranza che investono il ministro dell'economia, Giovanni Tria, e nel giorno in cui l'Italia deve collocare sul mercato fino a 7,75 miliardi di euro di btp.

Sul listino milanese scivola Saipem (-1,3%), dopo le dimissioni del Cfso Bozzini e continuano ad essere vendute Tim (-0,8%) ed Atlantia (-0,5%). Prese di beneficio su Ferragamo (-0,9%) dopo il rally della vigilia. Tra i bancari deboli Intesa (-0,7%) e Ubi (-0,4%) mentre faticano anche le utility Terna (-0,6%), A2A (-0,5%) ed Enel (-0,6%). Fiacca Campari (-0,8%) che il broker Exane giudica troppo cara.

In decisa controtendenza Stm (+3%), bene Ferrari (+1,2%) e Recordati (+1,1%). Respira Astaldi (+0,4%), tempestata dalle vendite nelle scorse sedute.