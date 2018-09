Borsa: Europa contrastata, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Si muovono a due velocità nel finale le principali borse europee, nel giorno in cui la Bce ha lasciato i tassi invariati e il presidente della Bce Mario Draghi ha ribadito la necessità di "misure di stimolo" per "sostenere l'inflazione". Milano (Ftse Mib -0,62%) è ultima dopo Londra (-0,4%), mentre Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,2%) resistono in territorio positivo insieme a Madrid (+0,45%). Sul fronte della Turchia, con la Borsa di Istanbul in rialzo del 2,5% dopo la decisione della Banca Centrale di rialzare i tassi, la lira torna a scendere a 7,21 sull'euro e in rialzo a 6,17 sul dollaro. In calo a 253 punti lo spread Btp/Bund, secondo la piattaforma Bloomberg.