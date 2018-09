Borsa, Europa apre poco mossa

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Avvio poco mosso per le Borse europee nel giorno in cui si riuniscono Bce e Bank of England e l'Italia si appresta a collocare sul mercato fino a 7,75 miliardi di euro di Btp. Francoforte avanza dello 0,04% 12.036 punti mentre Parigi cede lo 0,08% a 5.327 punti e Londra lo 0,03% a 7.311 punti.