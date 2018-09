Borsa, Asia sale con dialogo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Seduta positiva per le Borse asiatiche che mettono fine alla più lunga serie di ribassi degli ultimi 16 anni, con l'indice Msci Asia-Pacifico che ha terminato in calo 10 sedute consecutive. Tokyo è salita dello 0,96%, Seul dello 0,14%, Hong Kong avanza dell'1,67%, Shanghai dello 0,71% e Shenzhen dello 0,23 mentre Sydney ha perso lo 0,76%.

La volontà degli Usa di avviare un nuovo round negoziale con la Cina, a breve distanza dalla minaccia di nuovi dazi, ha allontanato i timori di un escalation commerciale. Prospettiva che proprio non piace ai mercati, con Goldman Sachs che, ricorda Bloomberg, ha ipotizzato anche uno scenario di 'Orso' per Wall Street e Morgan Stanley che ha raffreddato le sue prospettive sulle Borse mondiali.

L'attenzione si concentrerà sulle riunioni odierne dalla Bank of England, dalla Bce ma anche dalla Banca centrale turca, a cui gli investitori chiedono una severa stretta sui tassi. Dagli Usa arriveranno i dati sui sussidi di disoccupazione e sull'inflazione.