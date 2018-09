Borsa Milano recupera dopo 'caso' Tria

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Piazza Affari è piatta a 20.855 punti, in recupero dopo il peggioramento (fino a una perdita dello 0,8%) legato alle indiscrezioni secondo cui il M5S sarebbe pronto a chiedere le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel caso in cui non venissero destinati 10 miliardi di euro per finanziare il reddito di cittadinanza. Lo spread btp-bund è sui 257,8 punti base, dopo aver aperto a 254, mentre l'euro vale 1,1598 dollari euro, contro i 1,1588 di stamani.