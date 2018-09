Toninelli, venerdì decretone per Genova

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Arriverà in cdm venerdì il 'decretone' per Genova. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in audizione alla commissione Ambiente della Camera, precisando che si tratta di un decreto "molto importante" che conterrà "un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali". Nel decreto non ci sarà solo la parte su Genova, ma anche interventi sulla manutenzione e una parte relativa ai sensori, ha spiegato il ministro.