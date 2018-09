Borsa: prese di beneficio fermano Milano

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Piazza Affari sconta le prese di beneficio dopo il balzo di oltre il 2% della vigilia, lasciando sul campo lo 0,6% a 20.782 euro. In particolare cede Mediaset (-3,18%), che ha corso ieri insieme alla controllata Mediaset Espana, oggi in calo di oltre il 5%, su ipotesi, peraltro smentite dagli interessati, di acquisto del 48% non ancora posseduto dal Biscione. Analoga sorte per i bancari Unicredit (-1,83%), Intesa (-1,27%), Banco Bpm (-1,2%) ed Mps (-1,47%), ieri sugli scudi sulla scia del calo dello spread Btp/Bund fino sotto a quota 250 punti base e oggi a 247. Prosegue invece il rialzo di Tim (+0,7%), il cui Cda si è riunito ieri, che ha messo sul piatto oltre 91 milioni di euro per la gara da 2,48 miliardi indetta dal Mise per le frequenze del 5G. In forte rialzo anche oggi Bim (+14,44%), mentre il taglio del rating di Moody's frena oggi Astaldi (-6,03%), che sconta i ritardi nella cessione della propria quota del 18% nel Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia.