Borsa:Milano +2,3% con banche e Leonardo

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Piazza Affari migliora in attesa di Wall Street (Ftse Mib +2,3%), con lo spread tra Btp e Bund in calo a 253 punti ed il rendimento al 2,93%, sotto la soglia del 3%, dopo le rassicurazioni del Governo sul rispetto dei parametri europei a Cernobbio. Una circostanza che agevola i bancari Mps (+7,2%), Unicredit (+4,64%), Intesa (+4,55%), Mediobanca (+3,96%) e Banco Bpm (+4,54%), cauta invece Carige (+1,14%). Sugli scudi Leonardo (+6,5%), maglia rosa dopo l'acquisto del 98,54% di Vitrociset, a scapito di Fincantieri (-1,07%). Il titolo viene spinto anche dalle rassicurazioni dell'A.d Alessandro Profumo, fiducioso di trovare acquirenti alternativi per gli 8 Atr che non può più vendere all'Iran sotto embargo. Corre Tim (+3,59%) nel giorno del Cda. Tra i minori congelata al rialzo Bim (+58% teorico), mentre la Juventus (+4,6%) aggiorna i massimi storici. Debole Atlantia (-0,82%), sprint di Autostrade Meridionali (+8%), Astm (+3,16%) e Sias (+4,4%).