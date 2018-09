Autostrade: Di Maio,torni allo Stato

"Se parliamo di rimettere a gara le autostrade ci sono due possibilità: o tornano ad Autostrade ed è l'arte dei pazzi o ci facciamo colonizzare da un concessionario straniero. Quindi necessariamente devono tornare allo Stato, vogliamo chiamarla gestione pubblica e non nazionalizzazione?".

Così il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L'aria che tira. Alla domanda se sulla questione si sia messo d'accordo con Matteo Salvini, Di Maio ha risposto: "assolutamente. Anche nella mozione che abbiamo votato in Parlamento è prevista una gestione pubblica nel futuro".

SBANDATA PER ATLANTIA IN BORSA Vendite su Atlantia in Piazza Affari dopo le nuove parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla possibile nazionalizzazione del settore autostradale: il titolo, che è arrivato a perdere il 2%, cede ora l'1,2% a 17,55 euro