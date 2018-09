Tesla:Musk fuma marijuana,crolla titolo

Tesla affonda a Wall Street, dove arriva a perdere il 10%. A spingere al ribasso i titoli è la 'fuga' dei manager e i dubbi su Elon Musk, dopo che è stato visto fumare marijuana e bere whiskey nel corso di un'intervista di due ore e mezzo per il podcast di Joe Rogan. Nel corso dell'intervista - di cui sono stati diffuse le immagini - Musk afferma che mantenere in vita una casa automobilistica è "molto difficile" e che nessuno al governo ascolta la sua richiesta di regolare l'intelligenza artificiale. Rispondendo a chi gli chiedeva cosa succedesse all'interno della sua testa, Musk risponde: è "un'esplosione senza fine". Se ne va anche la responsabile delle risorse umane Gabrielle Toledano che annuncia, parlando con Bloomberg, che non tornerà in azienda al termine dell'aspettativa. Toledano si è presa un congedo il 29 agosto dopo il tweet di Musk sul delisting di Tesla.