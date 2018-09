Borsa: Tokyo, apertura in ribasso

(ANSA) - TOKYO, 7 SET - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo nell'ultimo giorno della settimana, in prospettiva all'inasprimento dei dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina, e anche con il Giappone, come lasciato intendere dal presidente Usa Donald Trump nel corso di un'intervista al Wall Street Journal. Il Nikkei cede lo 0,61% a quota 22.351,54, perdendo 197 punti. Sui mercati valutari lo yen si apprezza sul dollaro a un livello di 110,40 e sull'euro a 128,40.