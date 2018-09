Borsa Milano in rosso (-4%) con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Giornata negativa per Piazza Affari, che ha perso lo 0,39% a 20.447 punti. La Borsa di Milano non è stata la peggiore in un'Europa contrastata, con gli investitori frenati dai timori di un aumento dei tassi da parte della Fed, dopo i dati sul lavoro superiori alle attese, e dalla guerra dei dazi fra Usa e Cina. Lo spread ha chiuso a 249 punti, contro i 245 in apertura, con l'euro a 1,16 dollari. Il titolo peggiore è stato Atlantia, che ha perso il 2,1% a 17,77 euro, appesantito dall'inchiesta sul crollo del ponte di Genova, con nove persone di Autostrade indagate, compreso l'ad Giovanni Castellucci. Male anche Prysmian (-2%). Giù del 2% Exor, il peggior titolo della galassia Agnelli nel giorno delle assemblee di Fca (piatta) e Ferrari (+0,83%). Sotto pressione le banche, con Intesa in perdita dell'1,6% e Unicredit dell'1,1%. Seduta positiva per il comparto lusso, con Ferragamo cresciuto del 2,2%, Moncler dell'1,3% e Luxottica dello 0,7%. Tim è salita dell'1% malgrado lo scontro sulla gestione della società.