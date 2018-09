E-Bike, in crescita produzione e vendite

(ANSA) - MILANO, 6 set - La produzione di bici elettriche è cresciuta nel 2017 del 48% e un balzo altrettanto importante lo ha fatto registrare tutta la filiera in termini di componentistica, progettazione, design e brevetti.

"Il mercato - ha spiegato Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori sta facendo registrare una fortissima crescita: solo l'anno scorso sono state vendute in Italia quasi 150mila e-bike, pari a un più 19% rispetto al 2016 e anche i numeri di quest'anno sono molto positivi".

Dell'Orto ha poi anticipato che all'edizione 2018 di Eicma, l'Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori in programma nei padiglioni di Fiera Milano Rho dal 6 all'11 novembre sarà presente un'intera area dedicata all'E-Bike per scoprire, testare ed entrare in contatto con tutte le novità che riguardano l'universo delle biciclette elettriche.