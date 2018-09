Spread Btp Bund scende sotto i 250 punti. Piazza Affari in rialzo

Prosegue la discesa dello spread tra Btp e Bund che scende sotto la soglia dei 250 punti e tocca i 248,8 punti per poi risalire di un punto base. Il rendimento del decennale italiano viaggia al 2,88%.

La Borsa di Milano prende slancio puntando sul rimbalzo delle banche. Il Ftse Mib sale dell'1,2% a 20.835 punti intorno a metà seduta. Banco Bpm corre in rialzo del 6,4%, Ubi Banca del 5,96%, Bper del 4,8%, Mediobanca del 3,9%, Intesa Sanpaolo del 3,7% e Unicredit del 3,34 per cento. Prosegue il recupero di Tim (+1,45%), inverte rotta anche Mediaset (+1,5%). Bene Saipem sostenuta dal giudizio positivo di Morgan Stanley (+3,88%), più cauti gli altri titoli dell'energia con Enel in rialzo dello 0,72%, Snam dello 0,7%, Eni dello 0,4 per cento.