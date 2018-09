Spread apre in calo a 276 punti. Piazza Affari lima il rialzo con lo scivolone di Tim

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 276 punti contro i 282 della chiusura di ieri quando, in giornata, aveva toccato un massimo di 290 punti.

Piazza Affari riduce i guadagni dell'avvio, con le principali Borse europee che si sono portate di qualche frazione sotto la parità (Parigi -0,4%, Francoforte -0,3%): l'indice Ftse Mib sale dello 0,3%, con Tim che scivola del 5,5% a 0,52 euro. Debole anche Mediaset (-1,4% a 2,5 euro), con Stm che perde un punto percentuale. Sempre bene le banche: Ubi sale del 3,9%, Banco Bpm del 2,8%, con Mediobanca che cresce del 2,5%. Piatta Atlantia.