Regione diffida Total, stop Tempa Rossa

(ANSA) - POTENZA, 4 SET - A causa della "mancata ottemperanza alle prescrizioni" stabilite in alcuni atti, la Regione Basilicata ha diffidato oggi la Total dal mettere in esercizio, "anche in forma di prova temporanea", il centro oli di "Tempa Rossa", destinato a far aumentare la produzione di petrolio dai giacimenti lucani. Lo ha reso noto l'assessore all'ambiente e all'energia della Regione Basilicata, Francesco Pietrantuono.

Secondo quanto si è appreso, alcune delle prescrizioni riguardano fra l'altro il piano di monitoraggio dell'impianto e il piano di emergenza esterno.