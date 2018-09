Iliad in agosto a 1,5 milioni di clienti

Iliad in Italia a inizio agosto ha raggiunto 1,5 milioni di clienti. Lo comunica il gruppo francese insieme ai suoi conti del primo semestre dell'anno, dal quale emergono in generale ricavi "stabili" a 2,4 miliardi e "una forte liquidità che aiuterà il gruppo nella sua espansione in Francia e Italia". In Italia in particolare nel primo semestre Iliad ha registrato ricavi per 9 milioni, ma generati in un solo mese, e investimenti totali per 164 milioni, compresi 73 per le frequenze acquisite da Wind/Tre