Borsa:Milano chiude in rialzo con banche

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Piazza Affari accelera nel finale di seduta con il Ftse Mib che chiude in rialzo dell'1,01% a 20.601 punti. A dare slancio al listino che si muove in controtendenza rispetto alle Borse europee (tutte in rosso), sono i segnali di tranquillità che la Lega offre ai mercati e alla comunità economica, ribadendo pieno rispetto delle regole. Ne beneficia anche lo spread che si riduce a 265 punti base. Un andamento che favorisce le banche con Ubi che sale del 4,74% anche per effetto dei giudizi positivi di Jp Morgan che ha alzato la raccomandazione a 'overweight' da 'neutral'. Sempre nel credito corrono Intesa (+5,18%), Unicredit (+4,07%), Bper (+3,67%).

Vendite, invece su Tim (-5,41% a 0,525 euro), su livelli che non toccava da 5 anni. A pesare è un report di Exane che ha abbassato la raccomandazione da 'neutral' a 'underperform' e il prezzo obiettivo a 38 cent. A questo si aggiungono i timori della concorrenza di Iliad che in Italia ha raggiunto 1,5 milioni di utenti. Male anche Mediaset (-3,39%).