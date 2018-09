Borsa Milano tiene con Europa debole

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Avvicinandosi a metà giornata i mercati azionari del Vecchio continente appaiono deboli: Parigi è la Borsa peggiore in calo di circa un punto percentuale, seguita da Francoforte (-0,7%). Londra (-0,2%) e Madrid (-0,1%) si muovono poco sotto la parità, mentre Milano (indice Ftse Mib +0,4%) prova a rimanere in terreno positivo.

Piazza Affari è sostenuta ancora dall'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani e sono le banche a registrare i maggiori acquisti: Ubi cresce del 4% anche su un report di Jp Morgan, Banco Bpm e Mediobanca del 2,4%. In accelerazione dopo diversi giorni piatti anche Carige (+2%), positiva Mps.

Tra i titoli principali chiaramente in negativo Mediaset (-1,7%) e Stm (-2%). Sempre molto debole Tim, che cede il 5,8% tra scambi più che doppi rispetto alla media quotidiana recente.