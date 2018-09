Spread Btp-Bund sale a 290 punti base, tasso al 3,21%. Cresce con tutti big, batte solo Russia e Brasile

Sei mesi in rosso per lo spread italiano e non solo rispetto al Bund. Guardando al confronto temporale con gli altri big del mondo (dal Giappone alla Francia, dall'Australia alla Spagna), il rendimento dei titoli decennali italiani è aumentato rispetto a quello di quasi tutti, tranne Russia e Brasile. Meglio dell'Italia ha fatto anche la Grecia: il decennale greco ha guadagnato posizioni rispetto alla Russia e al Brasile, ma anche rispetto all'India e all'Italia. Oggi il rendimento è al 4,41%, a 120 punti base dal 3,21% del Btp, 111 in meno rispetto a sei mesi fa.

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa nel primo giorno della settimana, quando manca la 'guida' di Wall Street oggi chiusa per il labor day: Londra è la Borsa migliore e sale dello 0,9%, Francoforte la più debole in calo dello 0,4%. In Piazza Affari (Ftse Mib +0,1% in un clima di attesa), spiccano tra i titoli a minore capitalizzazione Immsi (in asta di volatilità in crescita del 10% dopo la semestrale), seguita da Fincantieri che sale del 6% a 1,35 euro anche sull'upgrade degli analisti di Mediobanca da 'neutral' a 'outperform', con prezzo obiettivo a 1,8 euro. Molto bene anche Salini Impregilo, in aumento del 5% a 2,2 euro. Tra i titoli maggiori, spicca la crescita del 2,4% di Mediobanca, seguita da Ubi in aumento dell'1,4%. Unicredit scende invece di mezzo punto percentuale, Carige dell'1%, Atlantia dell'1,3%. Ancora debole Pirelli, in calo dell'1,5% a 6,8 euro.