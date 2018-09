Borsa Europa chiude incerta, bene Londra

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Mercati azionari del Vecchio continente incerti in assenza di Wall Street chiusa per festività: l'unico listino con una direzione precisa è stato quello di Londra salito dello 0,99% finale, mentre Parigi ha chiuso in aumento dello 0,13%, Francoforte in calo dello 0,14% e Madrid in ribasso dello 0,20%.