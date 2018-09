Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Le Borse europee aprono in calo con i timori di nuovi dazi e dopo lo stallo dei colloqui tra Usa e Canada sul trattato commerciale nafta. Tra gli investitori restano i timori per il futuro di Argentina e Turchia. A Buenos Aires il presidente argentino Mauricio Macri ha messo a punto un pacchetto di misure anti-crisi che saranno annunciate nel corso della giornata. Euro debole sui mercati valutari europei con la moneta unica che viene scambiata a 1,1605 dollari.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,09%). In calo Parigi (-0,11%), Francoforte (-0,21%) e Madrid (-0,12%). In controtendenza Londra (+0,19%).