Astaldi giù in Borsa, S&P abbassa rating

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Ancora una seduta in calo per Astaldi in Piazza Affari: il titolo ha ceduto il 3,9% finale a 1,4 euro. Poco dopo la chiusura di Borsa, secondo Bloomberg Standard & Poor's ha abbassato il rating a lungo termine da CCC a CCC-.

Anche la continua svalutazione della lira turca che ha ritardato la formalizzazione delle offerte vincolanti per il Terzo Ponte sul Bosforo sta facendo soffrire Astaldi, che a questa cessione ha vincolato il suo piano di rafforzamento patrimoniale da 2 miliardi: il titolo ha ceduto il 50% da maggio e il 20% dal 21 agosto. "Al fine avere maggior contezza sulla tempistica relativa alla finalizzazione della trattativa per la vendita degli asset relativi alla concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia - ha comunicato venerdì la società - e dei conseguenti effetti sulla manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario in corso", il Cda del gruppo è stato posticipato al 28 settembre mentre era inizialmente previsto questa settimana.