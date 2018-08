Borsa:Milano chiude in calo con dati Pil

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - La Borsa di Milano (-1,1%) chiude in rosso nel giorno dei dati sul Pil. Piazza Affari, in attesa del giudizio di Fitch sul rating del debito italiano, archivia la seduta in linea con gli altri listini europei che risentono dei timori per dazi e la situazione in Argentina. Torna a salire lo spread tra Btp e Bund che sfiora i 290 punti (289,9 punti) in chiusura, con il rendimento del decennale italiano al 3,22%.

Il Ftse Mib è stato appesantito dalle banche, tlc e auto. In rosso Pirelli (-4,6%), Brembo (-2,4%), Fca (-1,9%) e Ferrari (-1%). Arretrano Carige (-3,2%), Banco Bpm (-3,1%), Mps (-2%), Mediobanca (-1,6%), Intesa e Unicredit (-1,3%). Male Tim (-3,3%) e Mediaset (-1,4%).

In calo Atlantia (-1%), nel giorno del cda insieme a quello di Autostrade per l'Italia per l'aggiornamento sul piano per Genova e la lettera di risposta al Mit. In positivo Astm (+1%) e Autostrade Meridionali (+0,8%) mentre è piatta Sias (+0,08%).