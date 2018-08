Borsa Milano in calo con auto e banche

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - L'indice della Borsa di Milano gira subito in calo, allineandosi alle altre Piazze europee (Ftse Mib -0,47% a 20.398 punti). Frenano il listino i titoli auto ma non è Fca la peggiore (-0,78%) bensì Pirelli (-2,47%) che la banca d'affari Berenberg ha tagliato nei suoi consigli, insieme a tutti i produttori di pneumatici europei.

Prosegue la raffica di vendite su Tim (-3,06%), più cauta Mediaset (-0,15%). Deboli le banche con Banco Bpm in ribasso dello 0,9%, Mediobanca dell'1,3%, Intesa Sanpaolo dello 0,65%, Unicredit dello 0,4 per cento. Fuori dal listino principale Carige cede l'1,09%, Mps l'1,61 per cento, rimbalza Tenaris (+1,55%).