Borsa Milano -0,8% dopo Pil e inflazione

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Piazza Affari, in linea comunque con le altre Borse europee, avvicinandosi a metà giornata peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede lo 0,8%, con Parigi e Francoforte che cedono oltre un punto percentuale, Madrid lo 0,9% e Londra lo 0,5%.

Dopo la diffusione dei dati sul Pil e l'inflazione italiani, tra i titoli principali di Piazza Affari il peggiore resta Tim, che scende del 3,3%, seguito da Moncler e Pirelli in calo di tre punti percentuali. Tra le banche male Mps (-1,8% non lontana dal minimo storico), in controtendenza Ubi banca, che sale dell'1,5%. Tra gli industriali Fca cede l'1,4%.